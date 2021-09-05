بتكلفة بلغت 364 مليون ريال.. وزير “البيئة والزراعة” يدشن مشروع صوامع ينبع

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الأحد)، مشروع فرع المؤسسة العامة للحبوب بمحافظة ينبع، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعبر الفضلي عن شكره لخادم الحرمين وولي العهد، بمناسبة تدشين المشروع الذي وصفه بأحد المشروعات الهامة للمؤسسة العامة للحبوب في محافظة ينبع؛ والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
من جانبه، عبر محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس عن فخره واعتزازه بافتتاح الفرع الخامس عشر للمؤسسة ليصل إجمالي طاقات المؤسسة التخزينية إلى ما يقارب 3.5 مليون طن.
وأشار المهندس الفارس إلى أن هذا المشروع الضخم والحيوي الذي بلغت تكلفة انشائه أكثر من 364 مليون ريال يعد أحد مبادرات برامج التحول الوطني والمتمثل في تطوير نظام الإنذار المبكر للأغذية وحالات الطوارئ وإدارة الخزن الاستراتيجي والذي يهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتعزيز طاقات استقبال الحبوب. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه يضم صوامع خرسانية لتخزين الغلال بسعة إجمالية تبلغ 120 ألف طن متري، ومعدات لتفريغ السفن على رصيف الميناء بطاقة 1000 طن/الساعة، وبرج تشغيل بكامل معداته لنقل الغلال وتوزيعه داخل الصوامع إضافة إلى المختبرات، وأنظمة التحكم الآلي، وكامل خطوط المرافق، وشبكات متكاملة لصرف الأمطار، وأنظمة إنذار ومكافحة الحريق، ومحطة احتياطية لتوليد الكهرباء، إلى جانب المباني الخدمية والإدارية الأخرى.