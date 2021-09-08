خبير صحة يكشف عن فوائد شرب الماء في هذا الوقت

قال خبير تعزيز الصحة الدكتور صالح الأنصاري، إن كثرة شرب الماء تعمل على حرق الدهون الموجودة بالجسم، وتُنقص الوزن.
وأوضح الدكتور الأنصاري خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن قلة شرب الماء تجعل الجسم جافاً، وبالتالي تقل قدرته في حرق السعرات الحرارية، وعلى العكس من ذلك فإن كثرة شرب الماء تحسن الحرق والأيض في الجسم.
ولفت إلى أن سيولة الدم تتحسن في شهر رمضان رغم أن الشخص لا يأكل ولا يشرب، ولا ينتج عن ذلك أي ضرر، مبيناً أن الجسم كلما احتاج للطاقة يذهب للدهون المتراكمة التي يتحول جزء منها إلى مياه أيضاً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن أنسب وقت لشرب الماء يكون في الصباح وذلك من خلال تناول كوبين أو ثلاثة، ناصحاً أن تكون درجة حرارة المياه بدرجة حرارة الغرفة.
فيديو | خبير تعزيز الصحة د. صالح الأنصاري: شرب الماء بشكل أكبر يزيد من حرق الدهون لإنقاص الوزن.. وما الوقت المناسب لشرب الماء؟#الراصد pic.twitter.com/yrYkr7rmzE
— الراصد (@alraasd) September 7, 2021