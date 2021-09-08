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أخبار محلية > الحصيني: انخفاض نسبي متوقع لدرجات الحرارة نهاية الأسبوع على هذه المناطق
08/09/2021   8:35 ص

الحصيني: انخفاض نسبي متوقع لدرجات الحرارة نهاية الأسبوع على هذه المناطق

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن التوقعات تشير إلى احتمالية حدوث انخفاض نسبي في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة سيتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى لنهاية الثلاثينيات لأول مرة منذ دخول فصل الخريف هذا العام.

وأضاف أن انخفاض درجات الحرارة سيشمل مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية وحائل والجوف وبعض مدن المنطقة الشرقية، مضيفاً أن باقي مدن الشرقية ستشهد رياحاً نشطة وغباراً متفاوتاً. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: انخفاض نسبي متوقع لدرجات الحرارة نهاية الأسبوع على هذه المناطق

أخبار محلية
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