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اخبار رياضية > النصر يتلقى ضربة قبل موقعة دوري الأبطال أمام تراكتور
10/09/2021   12:09 م

النصر يتلقى ضربة قبل موقعة دوري الأبطال أمام تراكتور

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واصل فريق النصر، مساء أمس الخمس، تدريباته بتمارين لياقية ومناورة، استعدادًا لمواجهة تراكتور الإيراني.

ولم يشارك عبدالإله العمري في التدريبات بناء على التقرير الطبي لطبيب المنتخب وسيجري كشفًا طبيًا يوم السبت على موضع الإصابة.

ويستعد فريق النصر، لمواجهة تراكتور الإيراني، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وشهدت تدريبات النصر مشاركة اللاعبين الدوليين فيما سينضم الكاميروني أبو بكر غدًا للتدريبات.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعد مرور 3 جولات من عمر مسابقة دوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

النصر يتلقى ضربة قبل موقعة دوري الأبطال أمام تراكتور

اخبار رياضية
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