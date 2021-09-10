مهتم بالسيارات: هناك ارتفاع قادم لأسعار السيارات الجديدة والمستعملة لهذا السبب

توقع المهتم بالسيارات، “أحمد الحربي”، أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعا في أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.
وأرجع “الحربي”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، سبب الارتفاع المتوقع في الأسعار إلى أزمة “الرقائق الإلكترونية” التي قل إنتاجها على خلفية جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية أثرت بشكل أكبر في إنتاج السيارات، لكون السيارة الواحدة تحتوي على الكثير من وحدات التحكم، وقد تصل في بعضها إلى 100 وحدة وجميعها تحتاج لهذه الرقائق، متوقعا أن يرتفع سعر السيارات الجديدة في ظل انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أسعار السيارات المستعملة أيضا سترتفع لتأثر صناعة قطع غيارها بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
فيديو | الحربي لـ #برنامج_120: أزمة نقص “الرقائق” الإلكترونية أثرت في إنتاج السيارات وهناك إرتفاع قادم لأسعار السيارات الجديدة والمستعملة#الإخبارية pic.twitter.com/rrnXu9nVcG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2021