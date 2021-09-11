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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: كورونا لن يختفي حتى مع الوصول لمناعة الـ70%.. وهكذا تنتهي خطورته
11/09/2021   10:20 م

بالفيديو.. استشاري: كورونا لن يختفي حتى مع الوصول لمناعة الـ70%.. وهكذا تنتهي خطورته

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استعرض استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية الدكتور عوض العمري، اليوم السبت، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا، خاصة بعد تشكيك منظمة الصحة العالمية في قدرة اللقاحات على إنهاء وجود الفيروس بشكل تام.

وأوضح العمري، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن هناك تقدمًا كبيرًا في مكافحة كورونا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى وسائل اكتشاف الفيروس أو العلاجات واللقاحات، وهو ما كان له انعكاسه على نمط الحياة وعودتها إلى طبيعتها وتخفيف القيود على السفر.

وأضاف أن التوقع بأن الوصول بالمناعة العالمية لـ70% يعني اختفاء الفيروس هو أمر غير منطقي، وذلك بسبب نقص إمدادات التلقيح، بالإضافة إلى أن المناعة المكتسبة من اللقاحات ليست دائمة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تصل بعض الدول إلى مناعة مجتمعية بنسبة 70%، ثم تنخفض مستوياتها بعد عدة أشهر وتحتاج إلى جرعات تنشيطية من اللقاحات، مؤكدًا أن الفيروس سيستمر في التحور إلى أن يضعف ويتحول من مستوى الوباء إلى المرض المستوطن مثل الإنفلونزا.

بالفيديو.. استشاري: كورونا لن يختفي حتى مع الوصول لمناعة الـ70%.. وهكذا تنتهي خطورته

أخبار محلية
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