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أخبار محلية > “الوزراء” يوافق على نظامي التسول وحماية البيانات الشخصية وعلى إنشاء هيئة للتطوير الدفاعي
14/09/2021   5:05 م

“الوزراء” يوافق على نظامي التسول وحماية البيانات الشخصية وعلى إنشاء هيئة للتطوير الدفاعي

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وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام حماية البيانات الشخصية.

كما وافق المجلس على إنشاء هيئة باسم” الهيئة العامة للتطوير الدفاعي”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. وفق “أخبار 24”.

ووافق المجلس على نظام مكافحة التسول، والدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها.

“الوزراء” يوافق على نظامي التسول وحماية البيانات الشخصية وعلى إنشاء هيئة للتطوير الدفاعي

أخبار محلية
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