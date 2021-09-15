فتاة سعودية تبتكر مغسلة للوضوء تنهي معاناة كبار السن وتوقف هدر المياه

حصلت فتاة سعودية على براءة تصميم نموذج صناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد أن ابتكرت مغسلة للوضوء تنهي من خلالها معاناة كبار السن.
وقالت المخترعة رولا بكر، خلال لقائها ببرنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”، إن المغسلة تساعد كبار السن أثناء الوضوء وتخلصهم من عناء رفع الأرجل للأعلى، كما أنها توقف هدر المياه، مشيرةً إلى أن تطبيق الفكرة يُظهر المجتمع الإسلامي بمظهر حضاري أمام العالم.
وأضافت أن التصميم يعتمد على صنبورين، أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل لغسل القدم بسهولة، وطورت التصميم ليكون هناك تجفيف بطريقة كهربائية؛ من أجل تقليل هدر الماء، مبينةً أن التصميم استغرق منها قرابة العام ليخرج بصورة مكتملة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أكثر الصعوبات التي واجهتها هي عملية التسويق وتغيير التصميمات، متمنيةً أن يصل اختراعها لكل منزل، وينفذ في الأماكن العامة، وأن يكون هناك جمعيات تتبنى مشاريع المخترعين وتساعدهم.
فيديو | المخترعة رولا بكر: مغسلة عملية الوضوء تنهي معاناة كبار السن وتوقف هدر المياه#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ck4DPhZLeK
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 14, 2021