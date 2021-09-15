اليوم.. بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة للتسليم الصحي لتطبيقات التوصيل

بدأ اليوم (الأربعاء) تطبيق الاشتراطات الجديدة التي أقرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة.
وكانت الهيئة منحت الشركات المسؤولة عن التطبيقات مهلة 30 يوماً لتوفيق أوضاعها، حيث تهدف الاشتراطات إلى تسليم المنتجات بشكل صحي للمستفيدين.
وتضمنت أبرز الاشتراطات عدم نقل الأطعمة والمشروبات غير المغلفة بشكل محكم، وعدم نقل المواد الغذائية في حال كانت قابلة للفتح، مع منع تطبيقات التوصيل من التعامل مع المطاعم وما في حكمها المخالفة للاشتراطات الصحية الرسمية.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم بإلغاء التسجيل لتطبيقات التوصيل المخالفة لهذه الضوابط، بما يتوافق مع الأنظمة المطبقة في مجال حماية حقوق المستفيدين، والتي تأتي اتساقاً مع لائحة الاشتراطات الصحية لخدمة التوصيل المنزلي الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وشددت على أن هذا الإجراء يأتي حرصاً منها على الالتزام بضوابط وإرشادات تقديم الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ورفع مستوى الجودة في الخدمة المقدمة.
من جانبها أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المطاعم بتطبيق اشتراطات التسليم والتغليف الآمن للطلبات الخارجية.
وفق “أخبار 24”.