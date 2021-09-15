تعرّف على عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات الطيران الوطنية والمطارات بالمملكة في أغسطس

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، عن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات، وفقا لعدد شكاوى المسافرين للهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، والتي بلغت 378 شكوى.
وأوضحت أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع 9 شكاوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة بالوقت المحدد وصلت إلى 64 %، بينما حل طيران ناس ثانياً، بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة 78%.
وأشارت إلى أن طيران أديل جاء ثالثًا، بعدد 22 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة 74%، مبينة أن أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أغسطس كانت عن استرجاع قيمة التذاكر، ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.
وأضافت أنه بالنسبة للمطارات الدولية تلقى مطار الملك فهد الدولي بالدمام أقل الشكاوى “شكوى واحدة”، وعولجت، تلاه مطار الملك عبدالله الدولي بجازان بنسبة شكاوى 2% لكل 100 ألف مسافر، بواقع 3 شكاوى، وبنسبة معالجة 80%.
وبينت أنه فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر، بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة 100%.
وفق “أخبار 24”.