بالصور.. “شؤون الحرمين” تجري أعمال الصيانة لإطار الحجر الأسود والركن اليماني

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، إجراء أعمال صيانة إطار الحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة المشرفة.
وأشار مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، فهد الجابري، إلى أن الأعمال تشمل تنظيفا وصيانة لإطار الحجر الأسود، والركن اليماني، المعمولين بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.
وتجري أعمال الصيانة للكعبة المشرفة على مدار الساعة لمعالجة كافة الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة.
وفق “أخبار 24”.