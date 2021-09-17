أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية القبض على 4 مواطنين ظهروا بمقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشهد يظهر احتجازاً لأحدهم وسكب مادة سريعة الاشتعال عليه.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة العقيد متعب الخميس، أن المواطنين المقبوض عليهم في العقدين الثاني والثالث من العمر، وما قاموا به ينطوي على المساس المجرم بالنظام وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف العقيد الخميس أن المواطنين نشروا تلك المقاطع بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.