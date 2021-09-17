رسميًا.. النصر يوقع مع راعيين جديدين لناديه

وقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، مع شركة هاريز بيتزا لتصبح شريكا ضمن الشركاء الرئيسين للنادي.
وتمت مراسم توقيع الشراكة بمقر النادي، وتمتد الشراكة لمدة سنة مع خيار التجديد لسنتين، وستكون شركة هاريز بيتزا راعيا للقميص في الكتف.
ومثل نادي النصر الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، وعلى الجانب الآخر مثل هاريز بيتزا هاني الرئيس التنفيذي هاني الغامدي.وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، وقع النصر عقد شراكة رسمي مع تطبيق تويو ليصبح شريكًا ضمن الشركاء الرئيسيين.
وتمتد الشراكة لمدة سنة مع خيار التجديد لسنتين، وسيكون تطبيق تويو راعيا أساسيا خلف القميص.