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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيب سعودي يحول هوايته في النجارة إلى بناء أكواخ خشبية مبتكرة
17/09/2021   10:33 م

بالفيديو.. طبيب سعودي يحول هوايته في النجارة إلى بناء أكواخ خشبية مبتكرة

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نجح طبيب سعودي في تحويل هوايته في النجارة إلى بناء أكواخ خشبية بتصاميم حديثة ومبتكرة.

وأوضح عمر القاسم، في حديثه لقناة العربية اليوم (الجمعة)، أنه بدأ الهواية قبل 5 أعوام، عندما كان يدرس في السنة السادسة بكلية الطب، حيث ظل يجمع الخشب من الشارع.

وأضاف أن مبلغ مكافأة الامتياز الذي يُمنح له استغله في شراء الأجهزة المتعلقة بالنجارة.

وأشار إلى أن وقت الحجر الصحي كان علامة فارقة في نمو عمله، من خلال استغلاله بشكل كبير في تطوير عمله واستعانته ببعض أقاربه. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن تصاميمه للأكواخ دائماً تكون على شكل حرف A أو 8، إلى جانب استخدامه بقايا النخيل في عمل الديكور الداخلي للأكواخ، مبيناً أن 70% من العاملين معه من السعوديين.

بالفيديو.. طبيب سعودي يحول هوايته في النجارة إلى بناء أكواخ خشبية مبتكرة

أخبار محلية
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