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أخبار محلية > الخارجية الأمريكية تقر اتفاقية دفاعية مع المملكة بقيمة 500 مليون دولار
17/09/2021   10:33 م

الخارجية الأمريكية تقر اتفاقية دفاعية مع المملكة بقيمة 500 مليون دولار

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن وزارة الخارجية أقرت اتفاقية دفاعية محتملة مع المملكة، في مجال خدمات الدعم العسكري، بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه جرى إرسال الاتفاقية إلى “الكونجرس” لمراجعتها، ووفقاً لوكالة “رويترز” فإن هذه تعد أول اتفاقية دفاعية كبيرة مع المملكة تُرسل إلى الكونجرس منذ تولي جو بايدن الرئاسة في 20 يناير الماضي.

وأوضحت أن الاتفاقية ستوفر خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، ومن ضمنها أسطول مستقبلي من طائرات “سي.إتش-47 دي شينوك”. وفق “أخبار 24”.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية في بيان: “الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة بالمساعدة في تعزيز أمن دولة صديقة تظل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

الخارجية الأمريكية تقر اتفاقية دفاعية مع المملكة بقيمة 500 مليون دولار

أخبار محلية
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