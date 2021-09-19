وزير الرياضة يوجه بتسمية الجولة السادسة من دوري المحترفين بـ “هي لنا دار”

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بتسمية الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وخلفه الرائد والهلال برصيد 12 نقطة.
وفي سياق اخر، تنطلق منافسات الجولة الثالثة لدوري يلو يوم الثلاثاء 21 سبتمبر بإقامة 4 مباريات لتستكمل يوم الأربعاء بخوض 3 مواجهات. وفق “أخبار 24”.
ويحتل كل من العدالة والوحدة والدرعية صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المراكز الأخيرة كل من الخلود والجبلين والكوكب وجدة.