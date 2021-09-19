“منزل والديَّ احترق” .. “باولينهو” يتحدث عن سبب رحيله من الأهلي

كشف اللاعب البرازيلي باولينهو، سبب رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد أقل من شهرين فقط من التعاقد.
وأكد اللاعب، خلال حديثه لبرنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة “MBC أكشن”، أنه واجه في الأسابيع الثلاثة الماضية مشاكل وأموراً سلبية كثيرة، أولها احتراق منزل والديه في البرازيل.
وأضاف أن لديه الكثير من المشاكل في البرازيل، لذا قرر الرحيل عن النادي، لافتا إلى أن إدارة الأهلي تعاملت معه باحتراف، وحققت له كل متطلباته التي اتفق عليها مسبقا. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن بعض لاعبي الأهلي لديهم مشاكل فيما يتعلق بالأمور المالية، الأمر الذي أثر على تركيزهم، داعيًا الجماهير للصبر بعض الوقت، لأن النادي لديه مشروع كبير، وأن الإدارة الحالية برئاسة “ماجد النفيعي” تسعى لإعادة النادي لمكانه الطبيعي.
باولينهو – لاعب النادي #الأهلي : منزل والدي احترق في البرازيل و لدي ظروف حصلت في الأسابيع الماضية .. شكرا للأهلي على التعامل الاحترافي وعودة الفريق للقمة تحتاج صبر الجماهير .. التغيير لا يأتي في ٣ أيام
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 18, 2021