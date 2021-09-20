أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، أن محافظة الخبر ستشهد مساء الأربعاء المقبل افتتاح ميدان العرضة ودوار عنان السماء، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة.
وكشفت الأمانة عن صور افتراضية لما سيبدو عليه ميدان العرضة ودوّار عنان السماء، موضحةً أن الميدان عبارة عن ساحة تفاعلية تجسد إرثاً وطنياً بمجسم يعبر عن 13 منطقة نُقشت بزخارف تشكل الهوية العمرانية الخاصة بمناطق المملكة.
ونوهت بأن “عنان السماء” عبارة عن مسطح دوار بمساحة 14.7 ألف متر مربع، ويتكون من كتلتين راسختين على الأرض كرسوخ جبال طويق، بينهما جزء في المنتصف، ترمز الكتلة اليمنى -وهي الصغرى الراسخة والثابتة- إلى ثوابت المملكة التي وضعها المؤسس الملك عبدالعزيز.
وفق “أخبار 24”.