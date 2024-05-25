17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والحدود بقبضة الأمن

ضبطت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، نحو 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة: إنه تم ضبط نحو 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 4 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو 2.2 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1119 شخصاً، 27% منهم يمنيو الجنسية، و71% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 65 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 41 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 33 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 1.9 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 13.6 ألف مخالف.