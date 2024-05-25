أمطار ورياح على أجزاء من 5 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البَرَد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقتَيْ حائل والقصيم.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.
وأوضح المركز أن حالة البحر ستكون بين خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.