“الانضباط” تُغرم النصر 160 ألف ريال بسبب الكلاسيكو ضد الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تغريم نادي النصر 150 ألف ريال لقيام جماهيره برمي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة الاتحاد.
وحذرت لجنة الانضباط نادي النصر من تكرار نفس المخالفة خلال أقل من 6 أشهر، حتى لا يتم معاقبة الفريق باللعب دون جماهير.
وفي سياق متصل، غرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي النصر 10 آلاف ريال بعد تأخر لاعبي الفريق بالنزول لأرضية الملعب في مباراة الاتحاد مما أدى لتأخر بدء الشوط الثاني. وفق “أخبار 24”.
وخسر فريق النصر مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد بنتيجة 1-3، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.