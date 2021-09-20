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أخبار محلية > هل يجوز دفع الزكاة للأم أو للأب؟.. الشيخ “المنيع” يجيب
20/09/2021   11:50 م

هل يجوز دفع الزكاة للأم أو للأب؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع أن دفع الزكاة إلى أصول الإنسان أو فروعه لا يجوز، وذلك رداً على سؤال حول جواز دفع الزكاة للأم أو الأب.

وقال المنيع في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، إن أصول الإنسان تشمل الأم والأب والجد والجدة، والفروع ولده وبنته وولد الابن أو الابنة.

وأضاف أنه إذا كان الشخص قادراً على الإنفاق على الأصول أو الفروع وليس عندهم ما ينفقونه فيجب أن ينفق عليهم، وإذا دفع الزكاة إليهم فهو يدفع من زكاته ما ينقصها بغير حق. وفق “أخبار 24”.

هل يجوز دفع الزكاة للأم أو للأب؟.. الشيخ “المنيع” يجيب

أخبار محلية
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