بث مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، اليوم (الإثنين)، فيلمًا تسجيليًا بعنوان “جرعة أمل” يحكي رحلة اللقاح منذ تصنيعه في المختبرات العالمية، حتى وصوله إلى المملكة.
ويرصد الفيلم الخطى المتسارعة، والنقلة النوعية الضخمة التي حققتها المملكة في مواجهة الوباء، بدءًا من السيطرة والعزلة، حتى شراء اللقاح.
ويستعرض الفيلم تاريخ استخدام اللقاحات لمواجهة الأمراض والأوبئة في المملكة، وشارك في الفيلم بعض الشخصيات العامة أمثال: الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة، الدكتور عبد الله عسيري، والرئيس التنفيذي للتشغيل “نوبكو” فهد البطحي، والباحث الاجتماعي محمد الحاجي.
وفق “أخبار 24”.