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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تدرس توطين مهن نوعية إضافية
21/09/2021   4:33 م

“الموارد البشرية” تدرس توطين مهن نوعية إضافية

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تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، توطين مهن نوعية إضافية للمهن التي تم توطينها سابقاً.

وأكدت الإدارة العامة للتواصل المؤسسي بالوزارة لـ”أخبار 24″، أنها تحرص في قراراتها على ضبط سوق العمل بما يتناسب مع حجم العرض والطلب، مؤكدة أنها استهدفت خلال الفترة الماضية توطين عدد من المهن النوعية المتوسطة والكبرى.

وأضافت أن من بين تلك المهن التي تم توطينها، مهن المحاسبة والهندسة والصيدلة وطب الأسنان ووظائف تقنية المعلومات، ومهن إشرافية في الأسواق المركزية الكبرى مثل: مشرفي ومديري الأقسام وكذلك مديري الفروع.

وأكدت أن تلك القرارات وغيرها، انعكست بشكل إيجابي على انخفاض معدل البطالة في المملكة رغم ظروف الجائحة، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020.

“الموارد البشرية” تدرس توطين مهن نوعية إضافية

أخبار محلية
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