أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان، ترسية عقود بقيمة 3.8 مليار ريال على مجموعة من الشركات الوطنية، لتنفيذ أجزاءٍ من مشروع حديقة الملك سلمان.
وأوضحت المؤسسة أن عملية إرساء العقود؛ تأتي تزامنا مع انطلاق الأعمال الإنشائية بالمشروع.
ولفتت إلى أن هذه العقود تشمل أعمال تجهيز الموقع، وإنشاء عدد من الأنفاق والجسور على طريقي أبي بكر الصديق والعروبة، كذلك أعمال البنى التحتية وأعمال تجهيز موقع المجمع الملكي للفنون.
وتتميّز حديقة الملك سلمان بموقع محوري في مدينة الرياض، يرتبط بشبكة من أهم طُرُق وشرايين المدينة؛ مما يُسهِّل الوصول إليها في غضون 30 دقيقة لـ75% من سُكَّان الرياض وزائريها.
وفق “أخبار 24”.