بايدن: الولايات المتحدة تفتح صفحة دبلوماسية جديدة.. ولن نلجأ للقوة إلا كخيار أخير

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تريد فتح “صفحة دبلوماسية” جديدة بعدما أنهت 20 عامًا من الوجود العسكري في أفغانستان.
وأوضح، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير، لافتًا إلى أن بلاده لن تسعى إلى حرب باردة جديدة أو عالم منقسم، وسترد على أي هجمات سيبرانية تستهدفها.
وأكد أن إدارته ملتزمة بقيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلاماً واستقراراً، مشيرًا إلى أن بلاده تعيد توجيه قدراتها ومواردها من أجل مواجهة التحديات الجديدة وخطر الإرهاب العالمي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة أزمة جائحة كورونا عالميًا، منوها إلى أن واشنطن قدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة.