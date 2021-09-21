“الأراضي البيضاء”: صرف 107 ملايين ريال لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

كشف برنامج “الأراضي البيضاء”، اليوم (الثلاثاء)، عن صرفه أكثر من 107 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب مطار الرياض ضمن الدفعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج المُحصلة من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأشار إلى استمرار تخصيص الإيرادات المحصلة من الرسوم لتطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه. وفق “أخبار 24”.