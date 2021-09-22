“الموارد البشرية” بالقصيم تسترد أجوراً متأخرة للعاملين بأكثر من 363 ألف ريال

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد المطلق، إن إدارة التسوية بفرع الوزارة، تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 363,335 ريال، بعد الوصول إلى حل ودي والصلح.
وأوضح المطلق، أن إدارة التسوية استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 900 طلب للتسوية إلكترونياً، وذلك عبر نظام “ودي” الإلكتروني، الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً.
وأهاب بجميع المنشآت عدم المماطلة في إعطاء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل. وفق “أخبار 24”.