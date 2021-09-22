بالفيديو.. أكاديمي يتعرض لعملية تخفيضات وهمية بمناسبة اليوم الوطني.. ويكشف بعض حيل المتاجر لجذب الزبائن

كشف الباحث والأكاديمي محمد العبداللطيف، حيل وأساليب بعض المتاجر لجذب الزبائن من خلال التخفيضات الوهمية في المناسبات.
وروى، خلال لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الثلاثاء)، واقعة حدثت معه واكتشف من خلالها خداع بعض التجار في موسم التخفيضات.
وأوضح أنه وجد بضاعة قيمتها 2.3 ألف ريال، فتركها وعاد لشرائها بمناسبة تخفيضات اليوم الوطني، مبينًا أنه لاحظ عليها تخفيضًا بنسبة 60 %، ولكنه فوجئ أن سعرها زاد حتى 2.6 ألف ريال، وبسؤاله التاجر قال إنها خُفضت بدلًا من 5.6 ألف ريال.
وأضاف أن التخفيضات هي وسيلة تسويق يلجأ إليها بعض التجار في اليوم الوطني وبعض المناسبات، لافتًا إلى أن عملية التخفيض وتسعير المنتجات محسوبة لدى الشركات الكبيرة منذ أول عملية بيع. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن العميل يعتقد أنه ربح بشراء البضائع في موسم التخفيضات، منوها إلى أنه في حقيقة الأمر لم يربح؛ لأنه اشترى بضاعته في نهاية الموسم حيث يعتبر أن موديلها قد انتهى.
مصداقية عروض المتاجر في اليوم الوطني..
الدكتور “محمد العبداللطيف” يكشف حيل وأساليب بعض المتاجر لجذب الزبائن بتخفيضات وهمية@DrMAlAbdullatif#اليوم_الوطني_السعودي91#اليوم_الوطني_السعودي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0biJfDhUO9
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 21, 2021
خداع المتاجر بالتخفيضات الوهمية..
الدكتور “محمد العبداللطيف” ضحية للتخفيضات الوهمية يروي لياهلا تفاصيل ما حدث معه@DrMAlAbdullatif#اليوم_الوطني_السعودي91#اليوم_الوطني_السعودي#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vsKjXLVPoj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 21, 2021