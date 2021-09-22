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أخبار محلية > شاهد .. بهذه الطريقة احتفل الإعلام الإماراتي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة
22/09/2021   2:32 م

شاهد .. بهذه الطريقة احتفل الإعلام الإماراتي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

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سلط سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات، تركي الدخيل، اليوم (الأربعاء)، الضوء على احتفال الإعلام الإماراتي باليوم الوطني الـ 91 لتوحيد المملكة.

وقال الدخيل إن الشعب الإماراتي شارك نظيره السعودي في احتفالاتهم باليوم الوطني، مستشهدًا على ذلك بفيديو بثته قناة “دبي” بلسان الإماراتيين، مؤكدًا أن “الطيب” ليس غريبًا على الإمارات وأهلها.

وتضمن الفيديو الذي نشرته قناة دبي، تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والمحبة التي جمعت بين الشعبين، واصفًا رؤية 2030 بأنها رؤية الطموحات، والتطلع نحو مستقبل مزدهر. وفق “أخبار 24”.

شاهد .. بهذه الطريقة احتفل الإعلام الإماراتي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة

أخبار محلية
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