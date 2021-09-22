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اخبار رياضية > “رازوفيتش” يُعد “الفيحاء” لمباراة “الأهلي” بالكرات الثابتة والعرضية
22/09/2021   2:26 م

“رازوفيتش” يُعد “الفيحاء” لمباراة “الأهلي” بالكرات الثابتة والعرضية

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واصل فريق الفيحاء، مساء اليوم (الثلاثاء) تحضيراته لمواجهة الأهلي، يوم (الخميس) المقبل ضمن منافسات جولة “هي لنا دار” ـ السادسة ـ من الدوري.

وأجرى الفريق حصة تدريبية على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وبقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش، بدأت بتمارين لياقية وعضلية وقائية تحت إشراف مدرب الحراس فلادان بوبوفيتش كما تضمنت الحصة محطات تدريبية تركزت على التمارين الترفيهية باستخدام الكرة.

واختتم المدرب رازوفيتش الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى من الكرات العرضية والكرات الثابتة.

ويواصل لاعب الفيحاء جون بوي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على إثر إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مواجهة العربي الودية. وفق “أخبار 24”.

“رازوفيتش” يُعد “الفيحاء” لمباراة “الأهلي” بالكرات الثابتة والعرضية

اخبار رياضية
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