في اليوم الوطني.. هكذا عبر وافدون عن مشاعرهم تجاه المملكة (فيديو)

عبر عدد من الوافدين عن مشاعرهم تجاه المملكة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 91، تحت شعار “هي لنا دار”.
وقال الدكتور فيصل السبيعي، إن هناك تطورًا في كل الأصعدة داخل المملكة، يلمسها المواطن والمقيم، خاصة في فترة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار السبيعي، إلى أنه في ظل تعثر العديد من البلدان في التعامل مع الجائحة، كانت المملكة من الدول الرائدة التي يحتذى بتعاملها مع تفشي الفيروس المستجد.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرزاق السنوسي، أن المملكة هي دار للوافدين، الذين وجدوا من الشعب السعودي الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن الوافدين ينعمون بالاستقرار والأمن بها. وفق “أخبار 24”.
وأكد الدكتور محمد السيد، أنه وأسرته يكنون مشاعر الحب والاحترام للمملكة، متمنيًا للمملكة مزيدًا من التقدم والازدهار باعتبارها قبلة للإسلام والمسلمين.
#فديو_واس | مشاعر الجاليات في المملكة بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي . #هي_لنا_دار #واس_عام pic.twitter.com/IdYN5V2bdx
— واس العام (@SPAregions) September 22, 2021