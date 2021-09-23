بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني

نظم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 91، الذي يحل غداً الخميس 23 سبتمبر 2021م.
وقال أمير مكة في قصيدته:
شرفني الله بالعمل في الإمارة إمارة تخدم جميع المسلمين
العز فيها والشرف والحضارة والمرجلة في خدمة الدار والدين
ما هيب تقليد ولا مُستعارة ما مثلها إلا ما بين نخلة وسيفين
أسس لها عبدالعزيز الصدارة وبراية ما ترتخي للسلاطين
لا واهني من دارنا مثل داره ما مثلها قريب وإلا بعيدين
البعض لي سافر يدور سفارة وأنا إذا سافرت سارني البين
يا مغني أبياتي تراها عبارة عما يدور خاطري أمس والحين
#فيديو🎥
قصيدة وطنية جديدة للأمير#خالد_الفيصل#اليوم_الوطني_91 pic.twitter.com/CIskVpHwfc
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 22, 2021
وفق “أخبار 24”.