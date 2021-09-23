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أخبار محلية > بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني
23/09/2021   8:19 ص

بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني

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نظم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 91، الذي يحل غداً الخميس 23 سبتمبر 2021م.

وقال أمير مكة في قصيدته:

شرفني الله بالعمل في الإمارة إمارة تخدم جميع المسلمين

العز فيها والشرف والحضارة والمرجلة في خدمة الدار والدين

ما هيب تقليد ولا مُستعارة ما مثلها إلا ما بين نخلة وسيفين

أسس لها عبدالعزيز الصدارة وبراية ما ترتخي للسلاطين

لا واهني من دارنا مثل داره ما مثلها قريب وإلا بعيدين

البعض لي سافر يدور سفارة وأنا إذا سافرت سارني البين

يا مغني أبياتي تراها عبارة عما يدور خاطري أمس والحين

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بمناسبة اليوم الوطني

أخبار محلية
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