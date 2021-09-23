خاص.. كارلوس هرنانديز يكشف حقيقة مفاوضات النصر والشباب

كشف المدير الفني السابق لنادي الشباب، المدرب الإسباني، كارلوس هرنانديز، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول إمكانية عودته لتدريب الفريق، وكذلك ترشحه لتولي القيادة الفنية بالنصر خلال الفترة المقبلة.
وقدم “هرنانديز” نتائج مميزة رفقة نادي الشباب خلال الموسم المنصرم، وقاد الفريق لتحقيق المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع الهلال، الذي حسم لقب دوري المحترفين في الجولات الأخيرة.
وأكد المدرب الإسباني في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، أنه يكن كامل الاحترام لنادي الشباب وإدارته برئاسة خالد البلطان، لكنه لم يتلق حتى الآن أي اتصالات فيما يخص عودته لتدريب الفريق.
وأضاف “هرنانديز”، أن المدير الفني الحالي لنادي الشباب، المدرب البرازيلي شاموسكا، مميز وما زال في منصبه، رافضًا الحديث عن أي أمور فنية تخص الفريق.
وأوضح “هرنانديز” أنه أيضا لا يعلم شيئا عما يتردد بشأن ترشيحه لقيادة نادي النصر، مؤكدًا أنه يدرس الأمور عندما يمتلك عروضًا جادية.
وكانت بعض التقارير قد أشارت خلال الفترة الماضية، إلى أن إدارة نادي الشباب، منحت شاموسكا فرصة أخيرة خلال مواجهة الهلال، غدًا ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين، فيما تبحث إدارة نادي النصر عن مدير فني جديد عقب إقالة البرازيلي مانو مينيز.