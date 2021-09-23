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اخبار رياضية > صحفي إيطالي: الهلال أجبر “جيوفينكو” على إنهاء عقده.. وقرار تأديبي مرتقب من “الفيفا”
23/09/2021   2:14 م

صحفي إيطالي: الهلال أجبر “جيوفينكو” على إنهاء عقده.. وقرار تأديبي مرتقب من “الفيفا”

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أكد الصحفي المختص في سوق الانتقالات، الإيطالي نيكولو شيرا، مساء أمس (الأربعاء)، أن نادي الهلال أجبر لاعبه السابق سباستيان جيوفينكو على الرحيل.

وأضاف “شيرا” أن “جيوفينكو” أراد البقاء مع الهلال، كما أبدى استعداده لتخفيض راتبه وتمديد عقده، لكن النادي أغلق أمامه كل الأبواب، وحرمه من المشاركة في التدريب لإجباره على الرحيل.

ولفت إلى أن اللاعب الإيطالي مكث في الرياض حتى انتهت صلاحية إقامته، متوقعاً أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قرارا تأديبيا ضد الهلال في 26 سبتمبر الجاري.

من جهته، نفى مصدر في نادي الهلال، وفقا لـ”كووورة”، صحة ما ذكره “شيرا”، مؤكدًا أن إجراءات إنهاء عقد اللاعب تمت بالتراضي وبشكل قانوني. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن “جيوفينكو” ودّع الهلال وجماهيره بكل مودة وحب، فضلا عن أن النادي لم يتلقَ أي خطابات سواءً من “الفيفا” أو من اللاعب بشأن هذا الأمر.

صحفي إيطالي: الهلال أجبر “جيوفينكو” على إنهاء عقده.. وقرار تأديبي مرتقب من “الفيفا”

اخبار رياضية
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