شاهد.. مشايخ وفنانون كويتيون يتغنّون بالسعودية في يومها الوطني

عبر عدد من الفنانين والمشاهير الكويتين عن تهانيهم للمملكة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ91، مؤكدين أن احتفال المملكة بهذا اليوم بمثابة احتفال لكل الأمة العربية والإسلامية.
وفي الفيديو الذي بثته وزارة الإعلام الكويتية، وظهر فيه القارئ مشاري العفاسي والفنان عبدالله الرويشد، والفنان نبيل شعيل، والفنانة سعاد عبدالله، والفنانة حياة الفهد، وغيرهم، أكد هؤلاء المشاهير اعتزازهم باليوم الوطني السعودي، وفخرهم بالإنجازات التي تشهدها المملكة.
وأوضح هؤلاء المشايخ والفنانون أن احتفال الكويتيين بهذا اليوم مع أشقائهم السعوديين يأتي من منطلق أن الدم واحد، وأن المملكة أرض النبوة وأمجاد المسلمين، وأن المملكة تمثل العمق الاستراتيجي للكويت. وفق “أخبار 24”.
وأكدوا أن محبتهم جاءت من أن المملكة تمثل لهم الأم والسند والعزوة والظهر، بالإضافة لصلات النسب والأخوة التي تربط كلا الشعبين.
الكويت تشارك #المملكة_العربية_السعودية احتفالها باليوم الوطني ال91#اليوم_الوطني_السعودي #وزارة_الإعلام_الكويت #هي_لنا_دار pic.twitter.com/hW9lP6TtFS
— MOI – وزارة الإعلام (@MOInformation) September 23, 2021