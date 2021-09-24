تضم 22 مقعدًا.. جولة داخل أول طائرة في المملكة المهداة من الرئيس الأمريكي روزفلت

أوضح مدير المركز الإعلامي بمتحف صقر الجزيرة للطيران، أحمد القحطاني، أن الرئيس الأمريكي روزفلت أهدى الملك عبدالعزيز آل سعود طائرة مدنية، وذلك خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما في مصر عام 1945م.
وأشار إلى أن الطائرة وصلت إلى المملكة في 14 أبريل عام 1945، واتجهت إلى محافظة عفيف، وتحديدا إلى مخيم الملك عبدالعزيز، وأقلت المؤسس إلى الطائف وانتقل في رحلة استغرقت ساعتين.
ولفت إلى أن الطائرة كانت تستغرق في رحلتها من جدة إلى الرياض حوالي 4 ساعات ونصف الساعة، بسرعة لا تتجاوز 350 كلم في الساعة، مبينًا أن قائد هذه الطائرة هو الكابتن الأمريكي جوزيف جرانت الذي قاد طائرة الملك لسنوات ثم عاد إلى أمريكا، وتوفي عام 2010 عن عمر يناهز 100 عام. وفق “أخبار 24”.
وتحتوي الطائرة على 22 مقعدًا، وتُعرض حاليا في متحف صقر الجزيرة للطيران، وعُلقت في مقدمتها رسالة كتبها الأمير بندر بن عبدالعزيز تسجل ذكرى أولى رحلات والده خلال مرافقته له.
فيديو | جولة داخل أول طائرة في #السعودية
#اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار #الإخبارية pic.twitter.com/sR1RLDyuu3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2021