بالفيديو.. يوسف خميس: الاتحاد الأقرب للفوز في مباراة التعاون لهذا السبب

توقع لاعب المنتخب السعودي السابق يوسف خميس، فوز الاتحاد على التعاون خلال المواجهة التي تجمعهما اليوم (الجمعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال خميس خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن الاتحاد أقرب للفوز على التعاون بسبب الروح القتالية التي يقدمها الفريق داخل الملعب، وكذلك توهجه على مستوى الأداء خلال الفترة الحالية.
ونفدت تذاكر المباراة التي يدخلها الاتحاد على ملعب الجوهرة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الأخير برصيد نقطتين. وفق “أخبار 24”.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: #الاتحاد أقرب للفوز على #التعاون بسبب الروح القتالية التي يقدمها الفريق داخل الملعب #المنتصف pic.twitter.com/IYr8vdDe2I
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 23, 2021