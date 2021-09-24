بالفيديو.. هكذا تفاعل مُسن بشكل عفوي مع معزوفة وطنية بالباحة

أظهرت لقطات تلفزيونية، تفاعل أحد كبار السن بشكل عفوي مع معزوفة وطنية خلال إحدى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في منطقة الباحة.
وظهر المُسن في لقطات بثتها قناة “الإخبارية”، وهو يرقص بشكل عفوي تفاعلاً مع المعزوفة، وسط مشاركة بعض الأطفال والشباب.
وشهدت جميع المناطق وعلى رأسها الرياض أمس (الخميس)، عروضاً ضخمة للألعاب النارية، واحتفالات بالأعلام والألعاب النارية، بجانب عروض جوية احتفالاً بيوم الوفاء للوطن. وفق “أخبار 24”.
فيديو | بمشاعر عفوية .. أحد كبار السن يتفاعل مع المعزوفة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني في #الباحة#اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار#الإخبارية pic.twitter.com/5C8Q7kXW3w
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 23, 2021