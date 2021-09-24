أوروبا تتجه لإلزام منتجي الهواتف الذكية باعتماد شاحن موحد

يعتزم الاتحاد الأوروبي إلزام مُصنعي الهواتف الذكية باعتماد طريقة واحدة لشحن الهاتف، من أجل أن تكون أداة الشحن تناسب جميع الأجهزة.
وحسب الاقتراح، سيُفرض على مصنعي الهواتف الذكية أن يصبح منفذ الـ USB-C المنفذ الاعتيادي لجميع الهواتف الذكية والكاميرات والسماعات ومكبرات الصوت المتنقلة ومنصات ألعاب الفيديو المحمولة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارغريت فيستاغير، إن المستهلكين أصابهم الإحباط بسبب أدوات الشحن غير المتوافقة التي تتكدس في الأدراج.
وأضافت: “منحنا الصناعة الوقت الكافي لتأتي بالحلول، أما الآن فقد حان وقت العمل التشريعي من أجل جهاز شحن موحد”. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، أكدت شركة أبل الأمريكية أنها قلقة من إعاقة هذا التشريع الصارم الابتكار بدلاً من التشجيع عليه، مبينة أنها ستعمل مع جميع الشركاء للمساعدة في إيجاد حل يحمي مصلحة المستهلك .