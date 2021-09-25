شاهد.. "الداخلية" وقطاعاتها الأمنية بالرياض تشارك في الاحتفال باليوم الوطني

شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية كافة في الاحتفال باليوم الوطني على مدار يومين في عدد من المواقع بمدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع هيئة بوابة الدرعية للمشاركة بعروض مرئية في حي الطريف.
وبدأت الوزارة بعرض صور لشهداء الواجب على واجهة “قصر سلوى التاريخي”، بحضور ذويهم، كما أنها نسقت مع وزارة الرياضة لدعوة أسر شهداء الواجب لحضور إحدى مباريات “جولة هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واشتملت مشاركة الوزارة وقطاعاتها الأمنية على مسيرة أمنية في محافظة الدرعية، ومشاركة فرق الخيّالة والهجّانة والفرقة الموسيقية، وآليات القطاعات الأمنية، كما شاركت في واجهة الرياض بالتنسيق مع هيئة الترفيه بعروض عسكرية وموسيقية، ومعرض مصاحب استعرضت فيه التطور التاريخي الذي شهدته على مستوى التجهيزات الأمنية الميدانية والخدمية.
من جهة أخرى، نظمت الإدارة العامة لأندية ضباط قوى الأمن، برنامجًا خاصًا لأسر شهداء الواجب من منسوبيها، بدأ بدعوتهم في مقر نادي الضباط بالرياض قُدم خلاله هدايا لهم وحفل غداء.
وفق “أخبار 24”.