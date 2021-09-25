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أخبار محلية > هل يقترب فيروس كورونا من نهايته؟ مختص يوضح
25/09/2021   9:00 م

هل يقترب فيروس كورونا من نهايته؟ مختص يوضح

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ردّ أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمد العاسمي، على سؤال حول ما إذا كانت خطورة فيروس كورونا المستجد قد تراجعت خلال الوقت الحالي واقتربت نهاية الجائحة.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، أن هناك مؤشرات تشير إلى تحسن واضح في مواجهة خطورة الفيروس التاجي، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع الوعي بالمرض واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى التوسع في أخذ اللقاحات على مستوى العالم، وارتفاع أعداد الملقحين بالدول المختلفة.

وشدد على ضرورة إجراء فحص PCR قبل الحصول على اللقاح، خاصة أن إضافة بروتينات جديدة لتلك التي يحملها الفيروس قد تؤدي إلى زيادة حدة المرض. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 39 حالة إصابة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت عدد من المناطق مثل القصيم وعسير وتبوك والجوف حالة إصابة وحيدة خلال هذه الفترة.

هل يقترب فيروس كورونا من نهايته؟ مختص يوضح

أخبار محلية
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