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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة
25/09/2021   9:00 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة ووادي الدواسر 40 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في مناطق المملكة

أخبار محلية
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