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أخبار محلية > ابن الشهيد الشهري: أفخر باستشهاد والدي.. وهذه رسالتي لخادم الحرمين وأبطال الحد الجنوبي
26/09/2021   8:21 ص

ابن الشهيد الشهري: أفخر باستشهاد والدي.. وهذه رسالتي لخادم الحرمين وأبطال الحد الجنوبي

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أبدى ابن الشهيد الرئيس رقباء سالم بن مهدي الشهري، فخره واعتزازه لاستشهاد والده في سبيل الدفاع عن الوطن.

وقال، خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع، إن والده علمه حب الوطن والعسكرية والعطاء والتضحية من أجله، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير عندما يعلم الناس أنه ابن الشهيد.

ووجه رسالة إلى أبطال الحد الجنوبي، حيث قال إن الوطن في الوقت الحالي يحتاج منهم إلى الوقوف والهمة، معربًا عن ثقته الكاملة في هؤلاء الأبطال وقدرتهم على مواجهة التحديات. وفق “أخبار 24”.

كما وجه رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد أنه بمثابة الأب له ولكافة المواطنين، معربًا عن فخره الشديد بكونه ابنًا لأحد شهداء هذا الوطن.

ابن الشهيد الشهري: أفخر باستشهاد والدي.. وهذه رسالتي لخادم الحرمين وأبطال الحد الجنوبي

أخبار محلية
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