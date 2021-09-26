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أخبار محلية > انتشر فيديو لغنائه بالأوردو احتفالاً باليوم الوطني.. فنان باكستاني يغني “عاش سلمان” على الهواء
26/09/2021   8:21 ص

انتشر فيديو لغنائه بالأوردو احتفالاً باليوم الوطني.. فنان باكستاني يغني “عاش سلمان” على الهواء

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شارك الفنان الباكستاني سليم رفيق في احتفالات اليوم الوطني الـ91، وذلك من خلال غنائه بلغة الأوردو على ألحان سعودية، وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، أنه وُلد في المملكة ويعيش فيها منذ 30 عامًا، مؤكدًا أن علاقاته بالسعوديين هي التي أسهمت في تعلمه العربية وتحدثه بها بطلاقة. وفق “أخبار 24”.

وقال رفيق، الذي أدى أغنية “عاش سلمان” على الهواء، إنه يحب العديد من الفنانين السعوديين، على رأسهم راشد الماجد ومحمد عبده، مؤكدًا أن الباكستانيين يحبون المغنين السعوديين بشدة.

انتشر فيديو لغنائه بالأوردو احتفالاً باليوم الوطني.. فنان باكستاني يغني “عاش سلمان” على الهواء

أخبار محلية
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