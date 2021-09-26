تفاصيل جديدة بواقعة الطبيبة التي تقاضت 300 ألف ريال رغم انقطاعها عن العمل بالطائف

كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة في واقعة الطبيبة التي تقاضت 300 ألف ريال رواتب عام كامل رغم انقطاعها عن العمل في الطائف.
وأوضحت المصادر، أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف جددت عقد الطبيبة بعد ٨ أشهر من غيابها عن العمل؛ بسبب انتظارها إخلاء طرفها من المستشفى أو تصفية حقوقها.
ولفتت وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الطبيبة سبق وتقدمت بخطاب طلب نقل أو استقالة لعدم قدرتها على العمل وسط الظروف التي منعتها حتى من السفر لأبنائها؛ وذلك بعد نقلها إلى مستشفى خارج الطائف.
ونوهت إلى أنها تلقت وعوداً بالنظر بطلبها وشكواها، كما أن سبب غيابها تلك الفترة الطويلة هو ترقبها إنهاء عقدها أو إشعارها بالنقل، لكن المفاجأة كانت بإيداع رواتبها بحسابها لمدة ١٤ شهراً حتى وصلت إلى 353500 ريال.