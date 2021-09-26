استشارية تُحذر من الإصابة بحمى “المالطية” جراء الألبان غير المُعقمة.. وتستشهد بحالتين

حذرت استشارية الأمراض المعدية، الدكتورة أبرار ثابت، من تناول منتجات الألبان غير المُعقمة؛ كونها تزيد من فرص الإصابة بحمى “المالطية”.
وقالت ثابت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن بكتيريا الحمى “المالطية” تُصيب الجهاز العصبي للإنسان بعد تناوله منتجات الألبان غير المُعقمة، مشيرةً إلى أن هذا المرض يمكن التعامل معه وعلاجه.
ولفتت إلى أنها باشرت حالتين لشخصين أصيبا بهذا المرض بعد تناولهما ألباناً غير مُعقمة، حيث كان أحدهما قد قارب على فقدان بصره، وفقد الآخر القدرة على المشي، لكن جرى علاج الحالتين بالفعل. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنها حصلت على جائزة “أفضل باحث شاب” من الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، وذلك بعد إجرائها قرابة 40 بحثاً علمياً، حيث كان أشهرها بحثاً عن مراجعة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.
فيديو | الدكتورة “أبرار ثابت” تحكي لـ #النشرة قصة مريضان تناولا منتجات ألبان غير معقمة .. وأصيبا بـ #المالطية#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/UIO8WWpVuC
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 25, 2021