44 مواطناً ومقيمان.. الأمن العام يستعرض المقبوض عليهم في جـرائم التحرش والمشاجرات والإساءة

استعرض الأمن العام اليوم (السبت) عددا من الجـرائم التي تم القبض على مرتكبيها خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسهم المتورطون في التجاوزات التي وقعت خلال الاحتفالات باليوم الوطني.
وكشف عن القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يتحرش بفتاة بأحد المنتزهات العامة، ومقيم من الجنسية المصرية اعتاد التحرش بالنساء في الأماكن العامة بجدة ونشر جـرائمه عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد ضبط 29 مواطنا ظهروا يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم، واثنين ظهرا يتشاجران في مكان عام، و7 آخرين تشاجروا أيضاً على طريق رئيسي.
وأشار إلى الإطاحة بمواطنة ظهرت تـطلق الـنار من سـلاح مسدس، و3 مواطنين من أصحاب السوابق اعتدوا على مواطن آخر بالطـعن وسلبوا مقتنياته تحت تهديد السلاح.
وتضمن المقبوض عليهم مواطنا أساء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مقيم من الجنسية اليمنية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيمه حركة السير. وفق “أخبار 24”.
في قبضة رجال الأمن . #تم_القبض pic.twitter.com/rMqh2efNc5
— الأمن العام (@security_gov) September 25, 2021