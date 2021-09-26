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أخبار محلية > صورة نادرة للملك سلمان وابنه الأمير عبد العزيز في الطفولة
26/09/2021   8:20 ص

صورة نادرة للملك سلمان وابنه الأمير عبد العزيز في الطفولة

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نشر حساب تاريخ آل سعود صورة تاريخية نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه وزير الطاقة الحالي الأمير عبد العزيز.

وظهر الملك سلمان يرتدي بدلة “فل سوت” والأمير عبد العزيز جالساً إلى يساره، حيث كان وقتها في عمر الطفولة.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك سلمان وابنه الأمير عبد العزيز في الطفولة

أخبار محلية
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