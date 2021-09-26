صورة نادرة للملك سلمان وابنه الأمير عبد العزيز في الطفولة

نشر حساب تاريخ آل سعود صورة تاريخية نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه وزير الطاقة الحالي الأمير عبد العزيز.
وظهر الملك سلمان يرتدي بدلة “فل سوت” والأمير عبد العزيز جالساً إلى يساره، حيث كان وقتها في عمر الطفولة.
وحظيت الصورة بتفاعل كبير من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
صورة نادرة تجمع سيدي #الملك_سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز #وزير_الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما. pic.twitter.com/wJa8WHdufk
— تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) September 25, 2021
وفق “أخبار 24”.