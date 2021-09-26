تقرير يرصد أبرز طرق الغش في أسواق السيارات المُستعملة بالمملكة

رصد تقرير تلفزيوني، بعضاً من طرق الغش التي تشهدها أسواق السيارات المُستعملة في المملكة.
وأوضح التقرير الذي عرضته قناة “الإخبارية”، أن أشهر طرق الغش تتضمن التلاعب بعداد السيارة بحيث تمر على الفحص دون اكتشاف الأمر، وكذلك إعادة بيع السيارات التالفة بعد إصلاحها على أنها جديدة.
وبيّن أن عمليات الغش تطال أيضاً قطع غيار السيارات، موضحاً أن المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المُستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعتها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تلك الأمور تتسبب في وقوع الكثير من الزبائن فريسة لحالات النصب والغش التجاري؛ لافتقارهم للخبرة الكافية في تقييم السيارات واكتشاف عيوبها.
فيديو | السيارات المستعملة في #المملكة.. سوق ضخمة تعتليها العديد من المشاكل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ax0FwcjxId
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2021